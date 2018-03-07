Наших військ там нема, – Путін вкотре цинічно збрехав про Донбас

На сході України нема військ Збройних сил Росії. І треба говорити не про те, звідки там російське озброєння, а про те, як досягти миру.

Таку заяву Володимир Путін зробив у інтерв'ю в новому документальному фільмі "Миропорядок 2018", пишуть "РИА Новости".

Наших військ там немає. Озброєння там достатньо, і на питання про те, звідки береться це озброєння, я завжди відповідаю: "Там, де одна сторона бере, там завжди з'являються можливості і в іншої сторони",

– сказав Путін.

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Також він прокоментував заяви української влади про те, що з території Росії надходить зброя, від якої гинуть військовослужбовці ЗСУ.

"Це взагалі жахливо. Я завжди, коли про це думаю, на мене справляє дуже сильне враження. Я вважаю, що всі там наші", – додав глава Кремля.

Володимир Путін додав, що треба говорити не про те, звідки бойовики отримують зброю і техніку, а про те, як найшвидше припинити кровопролиття і досягти миру на окупованих територіях Донбасу.

Коли почалась війна на Донбасі? У квітні 2014 року російські війська незаконно увійшли на територію східної частини України, після чого почалась війна. Географічно збройний конфлікт із РФ охоплює частини Луганської та Донецької областей. Війна на Донбасі на міжнародному рівні визнається агресією проти України зі сторони Росії.



Офіційно РФ не визнає присутності своїх військ на території України, хоча зафіксовані численні докази цього. Окрім того, перед вторгненням РФ на схід, Москва незаконно анексувала Крим.