Собчак оприлюднила передвиборну програму: там є чимало про Україну

Відома російська журналістка та телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про свій намір брати участь у виборах президента Росії опублікувала передвиборну програму.

Програму, яку Собчак назвала "123 важких кроки", вона опублікувала на своєму офіційному сайті.

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Передвиборна програма кандидата "проти всіх" також складається із чотирьох розділів: "Внутрішня політика", "Розвиток економіки", "Соціальна політика" та "Зовнішня політика".

У "Внутрішній політиці" Собчак наполягає, що Росія повинна перейти від "суперпрезидентської республіки" до "повноформатної парламентської демократії", а для цього необхідно внести зміни до Конституції.

У передостанніх пунктах своєї програми Собчак наполягає, що Кремль повинен зупинити неоголошені війни та Конфлікти і згадує тут про Україну.

Ми повинні припинити гібридну війну, яку зараз веде наша країна на сході України. Ми наполягаємо на негайному поверненні на батьківщину російських військовослужбовців, в будь-якому статусі присутніх зараз на території України і Сирії. Необхідно негайно оприлюднити списки всіх загиблих на неоголошених війнах,

– йдеться в одному з пунктів програми, який Собчак внесла у розділ "Соціальна політика".

Останнім пунктом у передвиборній програмі Ксенії Собчак є "питання про Крим", де вона пропонує провести на окупованому півострові ще один референдум.





Ксенія Собчак згадала про "питання Криму" у своїй передвиборній програмі

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Раніше у своїх публічних виступах Ксенія Собчак запевняла, що згідно з нормами міжнародного права Крим належить Україні.

Президентські вибори у Росії заплановані на 18 березня 2018-го року.