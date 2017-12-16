Собчак зробила неочікувану заяву щодо участі у виборах президента РФ

Відома журналістка Ксенія Собчак стверджує, що є готовою припинити участь у перегонах за посаду президента Росії. За її словами, зробить вона це заради єдності опозиції. Водночас політикиня зауважила, що піде на такий крок, якщо опозиціонера Олексія Навального зареєструють кандидатом.

Про це вона заявила під час відкриття свого передвиборчого штабу в Єкатеринбурзі, передає РБК.

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"Коли у людей немає верховного головнокомандувача, їм складніше домовитися, але я сподіваюся, ми прийдемо до цього. Я хочу з усіма об'єднуватися. Я, наприклад, багато в чому не погоджуюся з Навальний, але у нас з Навальним і Явлінським є спільна мета, яка є точкою об'єднання. Відтак, задля досягнення цієї мети я є готовою йти аж до зняття своєї кандидатури", – зауважила вона.

Водночас журналістка підкреслила, що могла би зняти свою кандидатуру лише тоді, якщо Навального зареєструють кандидатом.

До слова, після оголошення рішення щодо участі у президентських виборах Собчак уже заявляла про готовність координувати дії з представниками несистемної опозиції аж до виходу з президентських перегонів.

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"Якщо інші представники ліберальної опозиції, в тому числі – і перш за все – Олексій Навальний будуть зареєстрованими для участі у виборах, я готова координувати з ними свої зусилля, аж до зняття своєї кандидатури. Якщо на цих умовах громадяни Росії підтримають моє самовисування та мене зареєструють кандидатом, то я продовжу послідовно відстоювати таку позицію", – зазначала тоді політикиня.