17:31
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-10°C
-5°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Выборы президента России: официальные результаты голосования

10982 Читати новину українською
Выборы президента России-2018: результаты
Выборы президента России-2018: результаты / 24 Канал

По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.

Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин – у него 11,79% голосов избирателей.

Читайте также: Выборы президента России: данные экзит-полов

У лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 5,66%, у Ксении Собчак – 1,67%, у лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского – 1,04%.

выборы в России 2018: Путин стал президентом
Выборы президента России-2018: Владимир Путин победил с рекордным результатом

Читайте также: Кандидаты в президенты России: кто чем прославился

Всего президентской гонке приняли участие восемь кандидатов: Владимир Путин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин.

Явка на выборах президента России составила 67%.

Отметим, Украина не признает результаты президентских выборов, которые Россия провела в аннексированоом Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов.

В Евросоюзе также заявили, что не признают результатов выборов президента России в аннексированом Крыму.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Выборы в России 2018 Ксения Собчак Владимир Жириновский
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Не Вакарчук и не Порошенко: кто может стать президентом Украины
сегодня, 16:10 Не Вакарчук и не Порошенко: кто может стать президентом Украины
1466
Необычный желтый снег выпал на Донбассе: потрясающие фото и видео
сегодня, 16:46 Необычный желтый снег выпал на Донбассе: потрясающие фото и видео
511
Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
 29 ноября 2017 , 19:17
Внезапная болезнь Путина гораздо серьезнее, – Independent
 15 февраля , 09:18
Российский актер-боец АТО заявил про "культурный геноцид" в Украине
 2 октября 2017 , 22:11
Журналист объяснил, почему воины Кадырова так быстро исчезли из Донбасса
 24 сентября 2017 , 16:47
Дочь Добкина в прозрачном платье дефилировала по подиуму: фото, видео
 3 декабря 2017 , 00:41
"В голове не помещается": как мир реагирует на ситуацию с Савченко
 16 марта , 06:02
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук