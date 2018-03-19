Выборы президента России: официальные результаты голосования

По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.

Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин – у него 11,79% голосов избирателей.

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У лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 5,66%, у Ксении Собчак – 1,67%, у лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского – 1,04%.



Выборы президента России-2018: Владимир Путин победил с рекордным результатом

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Всего президентской гонке приняли участие восемь кандидатов: Владимир Путин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин.

Явка на выборах президента России составила 67%.

Отметим, Украина не признает результаты президентских выборов, которые Россия провела в аннексированоом Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов.



В Евросоюзе также заявили, что не признают результатов выборов президента России в аннексированом Крыму.