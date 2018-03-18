Выборы президента России: данные экзит-полов

18 марта 2018 года в России состоялись выборы президента, в годовщину аннексии Крыма Москвой. Появились данные экзит-поллов, то есть опроса на выходе с избирательных участков. Так, больше всего голосов получил действующий хозяин Кремля Владимир Путин, который был самовыдвиженцем.

В президентской гонке приняли участие восемь кандидатов: Владимир Путин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин.

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Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на данные "Фонда общественного мнения"

На втором месте оказался выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин 11,9%, а дальше идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 6%.

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Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак набрала 2%, а за ней разместился еще один оппозиционер – лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский с результатом в 1%.

Кандидат от "Партии роста" Борис Титов – 0,7%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") – 0,6% Максим Сурайкин ("Коммунисты России") – 0,7%.

Если по официальным результатам никто из кандидатов в президенты России не наберет более 50% голосов, то будет второй тур выборов.

Отметим, Украина не будет признавать результаты президентских выборов, которые Россия проведет в аннексированном Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов.

В Евросоюзе также заявили, что не признают результаты выборов президента России в аннексированном Крыму.

Напомним, по состоянию на 18:00 по Киеву, согласно данным ЦИК, участие в выборах президента приняли 60% россиян. Рекордно высокая явка избирателей зафиксирована на Камчатке – на восьми избирательных участках, расположенных на территории северных сел, она составила 100 процентов.