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ЦИК РФ обнародовал явку на выборах президента России

2058 Читати новину українською
Явка на выборах президента России превысила 60%
Явка на выборах президента России превысила 60% / Соцсети

По состоянию на 18:00 по киевскому времени явка на выборах президента России составила 60%. Согласно опубликованным данным, больше всего людей за будущего российского лидера пришли проголосовать в казахстанском городе Байконур, где размещается одноименная космическая станция, – 84,86%.

Соответствующую информацию обнародовал ЦИК России.

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Заметим, что по состоянию на 16:00 по киевскому времени голосование на выборах президента России завершилось в 20 регионах Дальнего Востока и Сибири: в Сахалинской, Иркутской, Магаданской, Томской, Кемеровской, Амурской, Новосибирской областях, Камчатском, Забайкальском, Приморском, Красноярском, Хабаровском, Алтайском краях , а также в Бурятии, Якутии, Тыве, Хакасии, на Алтае и Чукотке, в Еврейской автономной области.

В европейской части России участки закроются в 19:00 по киевскому времени, а в Калиниградской области РФ это произойдет на час позже.

Топ-10 регионов России по явке:

Кабардино-Балкарская Республика (83.33%),

Республика Тыва (83,36%),

Чеченская республика (78,11%),

Чувашия (70.55%),

Чукотский автономный округ (76,34%),

Кемеровская область (75,05%),

Тюменская область (74,85%),

Карачаево-Черкесская республика (73,27%),

Дагестан (70,9%).

К слову, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что все лица, привлеченные к голосованию в Крыму, попадут под санкции. Кроме того результаты выборов не признает ни Киев, ни Евросоюз. Путинские выборы проходят 18 марта – в четвертую годовщину аннексии Крыма.

Теги: Новости политики День виборов Новости России Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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