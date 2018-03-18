ЦВК РФ оприлюднив явку на виборах президента Росії

Станом на 18:00 за київським часом явка на виборах президента Росії склала 60%. Відповідно до опублікованих даних, найбільше людей за майбутнього російського лідера прийшли проголосувати у казахстанському місті Байконур, де розміщується однойменна космічна станція, – 84,86%.

Відповідну інформацію оприлюднив ЦВК Росії.

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Зауважимо, що станом на 16:00 за київським часом голосування на виборах президента Росії завершилося в 20 регіонах Далекого Сходу та Сибіру: в Сахалінській, Іркутській, Магаданській, Томській, Кемеровській, Амурській, Новосибірській областях, Камчатському, Забайкальському, Приморському, Красноярському, Хабаровському, Алтайському краях , а також у Бурятії, Якутії, Тиві, Хакасії, на Алтаї і Чукотці, в Єврейської автономної області.

У європейській частині Росії дільниці закриються о 19:00 за київським часом, а у Калініградській області РФ станеться це на годину пізніше.

Топ-10 регіонів Росії за явкою:

Кабардино-Балкарська Республіка (83.33%),

Республіка Тива (83,36%),

Чеченська республіка (78,11%),

Чувашія (70.55%),

Чукотський автономний округ (76,34%),

Кемеровська область (75,05%),

Тюменська область (74,85%),

Карачаєво-Черкеська республіка (73,27%),

Дагестан (70,9%).