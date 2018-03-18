У Росії чоловік з'їв бюлетень, аби продемонструвати протест проти всіх кандидатів: відео

У Росії чоловік з'їв бюлетень, аби продемонструвати протест проти всіх кандидатів / скріншот з відео

У день президентських виборів, 18 березня, у Росії чоловік з'їв свій бюлетень. Свою поведінку він обґрунтував як протест проти всіх заявлених кандидатів у президенти РФ.