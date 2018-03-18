У Росії чоловік з'їв бюлетень, аби продемонструвати протест проти всіх кандидатів: відео
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У день президентських виборів, 18 березня, у Росії чоловік з'їв свій бюлетень. Свою поведінку він обґрунтував як протест проти всіх заявлених кандидатів у президенти РФ.
Герой відео – Андрій Свириденко – опублікував це на власному каналі на YouTube, назвавши свою акцію "Піпл хаває".
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"Коли влада вважає, що народу можна підсовувати будь-яких клоунів замість кандидатів, єдиний вихід довести цей цирк до абсурду: ми "схаваємо" будь-яких кандидатів і будь-які ініціативи", – написав він.
Джерело: 24 Канал
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