Порошенко сповістив, якого президента має обирати Крим
Якщо і пройдуть у поки анексованому Росією Криму вибори президента, то голосування відбуватиметься виключно за очільника України.
Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.
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"Звичайно, що ми спостерігаємо і незаконні вибори – вибори президента Російської федерації. Незаконні на території окупованого Криму", – підкреслив український гарант.
Водночас він зауважив, що протягом останніх кількох днів у нього були інтенсивні міжнародні контакти.
"І ми отримали запевнення щодо невизнання виборів президента Росії в Криму... І єдиний Президент, якого буде обирати Крим, буде Президент України. Я з цього приводу не маю жодного сумніву", – констатував Порошенко.
До слова, раніше очільник МЗС Павло Клімкін заявив, усі особи залучені до голосування в Криму потраплять під санкції. Крім того результатів виборів не визнає ні Київ, ні Євросоюз. Путінські вибори проходять 18 березня – четверту річницю анексії Криму.