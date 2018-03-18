Порошенко сповістив, якого президента має обирати Крим

Якщо і пройдуть у поки анексованому Росією Криму вибори президента, то голосування відбуватиметься виключно за очільника України.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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"Звичайно, що ми спостерігаємо і незаконні вибори – вибори президента Російської федерації. Незаконні на території окупованого Криму", – підкреслив український гарант.

Водночас він зауважив, що протягом останніх кількох днів у нього були інтенсивні міжнародні контакти.

"І ми отримали запевнення щодо невизнання виборів президента Росії в Криму... І єдиний Президент, якого буде обирати Крим, буде Президент України. Я з цього приводу не маю жодного сумніву", – констатував Порошенко.