Кримчани розповіли, як людей зганяють голосувати на дільниці

В окупованому Криму незаконно проводять "вибори" президента Росії. Людей зганяють на дільниці, погрожуючи звільненням з роботи та іншими способами.

Користувач під ніком "RoksolanaToday&Крым" публікує історії кримчан з соцмереж про погрози на роботі, якщо ті не прийдуть проголосувати.

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"На роботі заставляють йти голосувати крім своєї дільниці на ще дві інші, мовляв, там сидять спеціальні люди, які знають про те, що прийдуть з інших дільниць. І нікому нічого за це не буде", – пишуть у соцмережах.

Окрім того, людей примушують звітувати за участь у "виборах". Зокрема, для медиків вивісили ледь не покрокову інструкцію.

"Севастополь. Презедента, ага. І до речі, "всі на вибори" – що саме? "Всі приходите на вибори" або, може, "всі покладіть на вибори"?, – жартують користувачі.

Севастополь. ПрезЕдента, ага. И кстати, «все на выборы» — что именно? «Все приходите на выборы» или, может, «все положите на выборы»? pic.twitter.com/mZM020WrHr — Wasily Crimea (@wasily_crimea) 17 березня 2018 р.

Окрім того, багатьом погрожують звільненням з роботи.

Не так страшен менингит,как отсутствие явки

Иди и умри за путина pic.twitter.com/CSIC295lp0 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.

"Сімферополь, аеропорт, будівництво. Всі Равшани і Джамшути під загрозою позбавлення трудового патенту, ну і в єдиному пориві, звичайно (йдуть голосувати, – "24"), – йдеться у дописі.

Симферополь,аэропорт,стройка

Все Равшаны и Джумшуты под угрозой лишения трудового патента ну и в едином порыве,конечно...https://t.co/FskX8C73hR pic.twitter.com/X3nSmbgjOO — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.

Вот Симферополь

Точка абсолютного ликования

В квадратике-пост получение заслуженной радости от гавани в виде шмона

веб плохо работает,кстати pic.twitter.com/SbnnexItiW — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.