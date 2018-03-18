Кримчани розповіли, як людей зганяють голосувати на дільниці
В окупованому Криму незаконно проводять "вибори" президента Росії. Людей зганяють на дільниці, погрожуючи звільненням з роботи та іншими способами.
Користувач під ніком "RoksolanaToday&Крым" публікує історії кримчан з соцмереж про погрози на роботі, якщо ті не прийдуть проголосувати.
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"На роботі заставляють йти голосувати крім своєї дільниці на ще дві інші, мовляв, там сидять спеціальні люди, які знають про те, що прийдуть з інших дільниць. І нікому нічого за це не буде", – пишуть у соцмережах.
Окрім того, людей примушують звітувати за участь у "виборах". Зокрема, для медиків вивісили ледь не покрокову інструкцію.
"Севастополь. Презедента, ага. І до речі, "всі на вибори" – що саме? "Всі приходите на вибори" або, може, "всі покладіть на вибори"?, – жартують користувачі.
Окрім того, багатьом погрожують звільненням з роботи.
"Сімферополь, аеропорт, будівництво. Всі Равшани і Джамшути під загрозою позбавлення трудового патенту, ну і в єдиному пориві, звичайно (йдуть голосувати, – "24"), – йдеться у дописі.