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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кримчани розповіли, як людей зганяють голосувати на дільниці

2017 Читать новость на русском
Кримчани розповіли, як людей зганяють голосувати на дільниці
Кримчани розповіли, як людей зганяють голосувати на дільниці / Фото з соцмереж

В окупованому Криму незаконно проводять "вибори" президента Росії. Людей зганяють на дільниці, погрожуючи звільненням з роботи та іншими способами.

Користувач під ніком "RoksolanaToday&Крым" публікує історії кримчан з соцмереж про погрози на роботі, якщо ті не прийдуть проголосувати.

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"На роботі заставляють йти голосувати крім своєї дільниці на ще дві інші, мовляв, там сидять спеціальні люди, які знають про те, що прийдуть з інших дільниць. І нікому нічого за це не буде", – пишуть у соцмережах.

Окрім того, людей примушують звітувати за участь у "виборах". Зокрема, для медиків вивісили ледь не покрокову інструкцію.

"Севастополь. Презедента, ага. І до речі, "всі на вибори" – що саме? "Всі приходите на вибори" або, може, "всі покладіть на вибори"?, – жартують користувачі.

Окрім того, багатьом погрожують звільненням з роботи.

"Сімферополь, аеропорт, будівництво. Всі Равшани і Джамшути під загрозою позбавлення трудового патенту, ну і в єдиному пориві, звичайно (йдуть голосувати, – "24"), – йдеться у дописі.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018 Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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