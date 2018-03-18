Крымчане рассказали, как людей сгоняют голосовать на участки

В оккупированном Крыму проводят незаконные "выборы" президента России. Людей сгоняют на участки, угрожая увольнением с работы и другими способами.

Пользователь под ником "RoksolanaToday&Крым" публикует истории крымчан из соцсетей об угрозах на работе, если те не придут проголосовать.

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"На работе заставляют идти голосовать кроме своего участка еще на два других, мол, там сидят специальные люди, которые знают о том, что придут с других участков. И никому за это ничего не будет", – пишут в соцсетях.

Кроме того, дюдей заставляют отчитываться за участие в "выборах". В частности, для медиков вывесили чуть ли не пошаговую инструкцию.

"Севастополь. Презедента, ага. И кстати, "все на выборы" – что именно? "Все приходите на выборы" или, может, "положите все на выборы"? – шутят пользователи.

Севастополь. ПрезЕдента, ага. И кстати, «все на выборы» — что именно? «Все приходите на выборы» или, может, «все положите на выборы»? pic.twitter.com/mZM020WrHr — Wasily Crimea (@wasily_crimea) 17 березня 2018 р.

Кроме того, многим угрожают увольнением с работы.

Не так страшен менингит,как отсутствие явки

Иди и умри за путина pic.twitter.com/CSIC295lp0 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.

"Симферополь, аэропорт, строительство. Все Равшаны и Джамшуты под угрозой лишения трудового патента, ну и в едином порыве, конечно (идут голосовать, – "24"), – говорится в сообщении.

Симферополь,аэропорт,стройка

Все Равшаны и Джумшуты под угрозой лишения трудового патента ну и в едином порыве,конечно...https://t.co/FskX8C73hR pic.twitter.com/X3nSmbgjOO — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.

Вот Симферополь

Точка абсолютного ликования

В квадратике-пост получение заслуженной радости от гавани в виде шмона

веб плохо работает,кстати pic.twitter.com/SbnnexItiW — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.