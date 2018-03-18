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Крымчане рассказали, как людей сгоняют голосовать на участки

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Крымчане рассказали, как людей сгоняют голосовать на участки
Крымчане рассказали, как людей сгоняют голосовать на участки / Фото из соцсетей

В оккупированном Крыму проводят незаконные "выборы" президента России. Людей сгоняют на участки, угрожая увольнением с работы и другими способами.

Пользователь под ником "RoksolanaToday&Крым" публикует истории крымчан из соцсетей об угрозах на работе, если те не придут проголосовать.

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"На работе заставляют идти голосовать кроме своего участка еще на два других, мол, там сидят специальные люди, которые знают о том, что придут с других участков. И никому за это ничего не будет", – пишут в соцсетях.

Кроме того, дюдей заставляют отчитываться за участие в "выборах". В частности, для медиков вывесили чуть ли не пошаговую инструкцию.

"Севастополь. Презедента, ага. И кстати, "все на выборы" – что именно? "Все приходите на выборы" или, может, "положите все на выборы"? – шутят пользователи.

Кроме того, многим угрожают увольнением с работы.

"Симферополь, аэропорт, строительство. Все Равшаны и Джамшуты под угрозой лишения трудового патента, ну и в едином порыве, конечно (идут голосовать, – "24"), – говорится в сообщении.

Теги: Новости Украины Новости Крыма Выборы в России 2018 Новости России Новости политики
Источник: 24 Канал
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