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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Явка "впечатляет": появились первые фото с участков в Крыму

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Явка "впечатляет": появились первые фото с участков в Крыму
/ Фото из соцсетей

18 марта в России началось голосование на выборах президента. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. Не забыли оккупанты и про Крым, в котором ожидают одну из лучших явок.

Украинская власть заявила, что не будет признавать результаты президентских выборов, которые Россия проведет в аннексированном Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов.

В Евросоюзе поддержали позицию Киева и тоже подтвердили, что не признают результатов выборов президента России в аннексированном Крыму.

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И пока на материковой территории Украины можно проголосовать за президента России только по дипломатическому паспорту, в Крыму за явку на незаконные "выборы" выдают еще и медаль – так называемый памятный знак "С Россией навсегда".

В Симферополе на участках совсем мало людей, нет очередей.

Кроме того, многим угрожают увольнением с работы.

"Ялта. К 8 утра под камеры людей согнали максимум. Фото уже наделали. Будем смотреть после обеда", – пишет пользователь под ником "RoksolanaToday&Крым".

Открытые участки и в городе Керчь. На одном из участков можно увидеть дедушку с орденами, сами же участки увешаны плакатами в стиле Советского Союза.

Теги: Новости Украины Выборы в России 2018 Новости Крыма Новости политики Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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