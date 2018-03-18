Явка "впечатляет": появились первые фото с участков в Крыму

18 марта в России началось голосование на выборах президента. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. Не забыли оккупанты и про Крым, в котором ожидают одну из лучших явок.

Украинская власть заявила, что не будет признавать результаты президентских выборов, которые Россия проведет в аннексированном Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов.

В Евросоюзе поддержали позицию Киева и тоже подтвердили, что не признают результатов выборов президента России в аннексированном Крыму.

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И пока на материковой территории Украины можно проголосовать за президента России только по дипломатическому паспорту, в Крыму за явку на незаконные "выборы" выдают еще и медаль – так называемый памятный знак "С Россией навсегда".

В Симферополе на участках совсем мало людей, нет очередей.

Основной пропагандонский ресурс-

"Симферопольцы голосуют за стабильность,явка на некоторых участках перевалила за 20%"

уже

Я наверное,не буду это постить и комментировать. Помогать им. Вата меня читает,будет выдавать эти фейки на правду....Типа "Вот,и агенты Госдепа констатируют" pic.twitter.com/VwnDo5P0os — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.

Кроме того, многим угрожают увольнением с работы.

Симферополь,аэропорт,стройка

Все Равшаны и Джумшуты под угрозой лишения трудового патента ну и в едином порыве,конечно...https://t.co/FskX8C73hR pic.twitter.com/X3nSmbgjOO — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.

Судак

Ну за Сандрика мы и так не забудем

Не переживай,дорогой pic.twitter.com/Ke5FIFOEER — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.

"Ялта. К 8 утра под камеры людей согнали максимум. Фото уже наделали. Будем смотреть после обеда", – пишет пользователь под ником "RoksolanaToday&Крым".

Ялта

К 8 утра,под камеры,людей согнали максимум. Фото уже наделали. Будем смотреть после обеда

Не особо хочу постить фото-пока их набросали пропагандоны разного пошиба. Чуть потом посмотрим pic.twitter.com/i8GbrKqrmQ — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.

Севастополь

Тревожная информация

Не хватает медалей

Апатриды нервничают

СБУ,примите меры! pic.twitter.com/9KJU1BfUrc — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.

Открытые участки и в городе Керчь. На одном из участков можно увидеть дедушку с орденами, сами же участки увешаны плакатами в стиле Советского Союза.