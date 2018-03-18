Явка "впечатляет": появились первые фото с участков в Крыму
18 марта в России началось голосование на выборах президента. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. Не забыли оккупанты и про Крым, в котором ожидают одну из лучших явок.
Украинская власть заявила, что не будет признавать результаты президентских выборов, которые Россия проведет в аннексированном Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов.
В Евросоюзе поддержали позицию Киева и тоже подтвердили, что не признают результатов выборов президента России в аннексированном Крыму.
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И пока на материковой территории Украины можно проголосовать за президента России только по дипломатическому паспорту, в Крыму за явку на незаконные "выборы" выдают еще и медаль – так называемый памятный знак "С Россией навсегда".
В Симферополе на участках совсем мало людей, нет очередей.
Кроме того, многим угрожают увольнением с работы.
"Ялта. К 8 утра под камеры людей согнали максимум. Фото уже наделали. Будем смотреть после обеда", – пишет пользователь под ником "RoksolanaToday&Крым".
Открытые участки и в городе Керчь. На одном из участков можно увидеть дедушку с орденами, сами же участки увешаны плакатами в стиле Советского Союза.
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