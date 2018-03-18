Явка "вражає": з'явились перші фото з дільниць у Криму
18 березня у Росії почалося голосування на виборах президента. Перші виборчі дільниці відкрилися на Далекому Сході. Не забули окупанти і про Крим, на якому очікують одну з найкращих явок.
Українська влада заявила, що не буде визнавати результати президентських виборів, які Росія проведе в анексованому Криму. Окрім того, Україна введе санкції проти осіб, причетних до організації цих виборів.
У Євросоюзі підтримали позицію Києва і теж підтвердили, що не визнають результатів виборів президента Росії в анексованому Криму.
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Та поки на материковій території України можна проголосувати за президента Росії лише за дипломатичним паспортом, у Криму за явку на незаконні "вибори" видають ще й медаль – так званий пам'ятний знак "З Росією назавжди".
У Сімферополі на дільницях зовсім мало людей, немає жодних черг.
Окрім того, багатьом погрожують звільненням з роботи.
"Ялта. До 8 ранку під камери людей зігнали максимум. Фото вже наробили. Будемо дивитися по обіді", – пише користувач під ніком "RoksolanaToday&Крым".
Відкриті дільниці і у міст Керч. На одній з дільниць можна побачити дідуся з орденами, самі ж дільниці обвішані плакатами у стилі Радянського Союзу.
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