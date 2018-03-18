Явка "вражає": з'явились перші фото з дільниць у Криму

18 березня у Росії почалося голосування на виборах президента. Перші виборчі дільниці відкрилися на Далекому Сході. Не забули окупанти і про Крим, на якому очікують одну з найкращих явок.

Українська влада заявила, що не буде визнавати результати президентських виборів, які Росія проведе в анексованому Криму. Окрім того, Україна введе санкції проти осіб, причетних до організації цих виборів.

У Євросоюзі підтримали позицію Києва і теж підтвердили, що не визнають результатів виборів президента Росії в анексованому Криму.

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Та поки на материковій території України можна проголосувати за президента Росії лише за дипломатичним паспортом, у Криму за явку на незаконні "вибори" видають ще й медаль – так званий пам'ятний знак "З Росією назавжди".

У Сімферополі на дільницях зовсім мало людей, немає жодних черг.

Основной пропагандонский ресурс-

"Симферопольцы голосуют за стабильность,явка на некоторых участках перевалила за 20%"

уже

Я наверное,не буду это постить и комментировать. Помогать им. Вата меня читает,будет выдавать эти фейки на правду....Типа "Вот,и агенты Госдепа констатируют" pic.twitter.com/VwnDo5P0os — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.

Окрім того, багатьом погрожують звільненням з роботи.

Симферополь,аэропорт,стройка

Все Равшаны и Джумшуты под угрозой лишения трудового патента ну и в едином порыве,конечно...https://t.co/FskX8C73hR pic.twitter.com/X3nSmbgjOO — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.

Судак

Ну за Сандрика мы и так не забудем

Не переживай,дорогой pic.twitter.com/Ke5FIFOEER — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.

"Ялта. До 8 ранку під камери людей зігнали максимум. Фото вже наробили. Будемо дивитися по обіді", – пише користувач під ніком "RoksolanaToday&Крым".

Ялта

К 8 утра,под камеры,людей согнали максимум. Фото уже наделали. Будем смотреть после обеда

Не особо хочу постить фото-пока их набросали пропагандоны разного пошиба. Чуть потом посмотрим pic.twitter.com/i8GbrKqrmQ — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.

Севастополь

Тревожная информация

Не хватает медалей

Апатриды нервничают

СБУ,примите меры! pic.twitter.com/9KJU1BfUrc — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2018 р.

Відкриті дільниці і у міст Керч. На одній з дільниць можна побачити дідуся з орденами, самі ж дільниці обвішані плакатами у стилі Радянського Союзу.