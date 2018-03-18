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Люди стурбовані погрозами звільнення з роботи, – Чубаров про "вибори" президента РФ у Криму

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Чубаров прокоментував
Чубаров прокоментував "вибори" президента РФ у Криму / day.kyiv.ua

18 березня на виборах президента Росії, які незаконно проводяться в анексованому Криму, Кремль першочергово цікавить явка виборців.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передають "Крим.Реалії".

За його словами, окупанти підготували все для того, щоб вписати ті результати, які їм необхідні. І явка в окупованому Криму, імовірно, буде дуже високою.

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"Їх наразі хвилює тільки один сегмент виборчої кампанії – це явка на дільниці. Їх не хвилює, як люди голосуватимуть або навіть псуватимуть ці бюлетені. Їм потрібна картинка хоч би більш-менш прийнятна, аби вони її демонстрували всьому світу. І вони це робитимуть вранці 18 березня", – зазначив Чубаров.

Окрім того, на багатьох кримчан окупаційна влада чинить серйозний тиск, погрожуючи звільненням з роботи.

Чубаров переконаний, що більшість людей у Криму у цей день буде перед вибором – зберегти гідність чи таки схилити голову.

Я знаю, що переважна більшість кримських татар схиляти голову не буде,
– підкреслив Чубаров.

Нагадаємо, 18 березня у Росії почалося голосування на виборах президента. Перші виборчі дільниці відкрилися на Далекому Сході.

Теги: Рефат Чубаров Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Новини України Новини політики Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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