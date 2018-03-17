23:58
17 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-10°C
-2°C -10°C
  • неділя
    -8°C -11°C
  • понеділок
    -8°C -14°C
  • вівторок
    -5°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова
Вєсті Кремля
22:41, 16 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Росії вже відкрились перші виборчі дільниці

87 Читать новость на русском
В Росії вже відкрились перші виборчі дільниці
В Росії вже відкрились перші виборчі дільниці / Фото з відкритих джерел

У Росії вже почалося голосування на виборах президента Російської Федерації. Перші виборчі дільниці відкрилися на Далекому Сході.

Про це пише видання "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився

У виборчому бюлетені 8 кандидатів, що претендують на пост президента Росії. Серед них самовисуванець – чинний президент Володимир Путін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, кандидат від КПРФ Павло Грудінін, бізнес-омбудсмен і голова "Партії Роста" Борис Титов, кандидат від "Громадянської ініціативи" Ксенія Собчак, кандидат від "Комуністів Росії" Максим Сурайкін, кандидат від "Російського загальнонародного союзу" Сергій Бабурін і лідер "Яблука" Григорій Явлінський.

До речі, це максимальна кількість кандидатів з 2000 року, тоді за пост президента боролися 7 людей.

Нагадаємо, Росія планувала відкрити одразу чотири виборчі дільниці в Україні – у посольстві РФ у Києві, а також у приміщеннях генконсульств у Львові, Одесі та Харкові. Однак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у день виборів президента Росії росіян на території України не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах.

Теги: Вибори в Росії 2018 Новини Росії Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 17 березня: заява Вакарчука, з'їзд
сьогодні, 22:26 Головні новини 17 березня: заява Вакарчука, з'їзд "Самопомочі" та небойові втрати ЗСУ
3623
Український винахід: кардіобраслет може врятувати мільйони життів
сьогодні, 21:57 Український винахід: кардіобраслет може врятувати мільйони життів
Блог Медіа 2964
Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
сьогодні, 19:01 Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
Юліана Вінтюк 2936
сьогодні, 20:08 "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" – цього разу без Анджеліни Джолі
Юлія Ліпенцева 963
Найгірше, що народ не проти підриву Верховної Ради
сьогодні, 19:01 Найгірше, що народ не проти підриву Верховної Ради
Володимир Шередега 4071
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук