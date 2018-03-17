В Росії вже відкрились перші виборчі дільниці

У Росії вже почалося голосування на виборах президента Російської Федерації. Перші виборчі дільниці відкрилися на Далекому Сході.

Про це пише видання "Інтерфакс-Україна".

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У виборчому бюлетені 8 кандидатів, що претендують на пост президента Росії. Серед них самовисуванець – чинний президент Володимир Путін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, кандидат від КПРФ Павло Грудінін, бізнес-омбудсмен і голова "Партії Роста" Борис Титов, кандидат від "Громадянської ініціативи" Ксенія Собчак, кандидат від "Комуністів Росії" Максим Сурайкін, кандидат від "Російського загальнонародного союзу" Сергій Бабурін і лідер "Яблука" Григорій Явлінський.

До речі, це максимальна кількість кандидатів з 2000 року, тоді за пост президента боролися 7 людей.

Нагадаємо, Росія планувала відкрити одразу чотири виборчі дільниці в Україні – у посольстві РФ у Києві, а також у приміщеннях генконсульств у Львові, Одесі та Харкові. Однак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у день виборів президента Росії росіян на території України не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах.