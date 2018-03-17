В России уже открылись первые избирательные участки

В России уже началось голосование на выборах президента Российской Федерации. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

Об этом пишет издание "Интерфакс-Украина".

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В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента России. Среди них самовыдвиженец – действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и глава "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Русского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Кстати, это максимальное количество кандидатов с 2000 года, тогда за пост президента боролись 7 человек.

Напомним, Россия планировала открыть сразу четыре избирательных участка в Украине – в посольстве РФ в Киеве, а также в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове. Однако, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в день выборов президента России россиян на территории Украины не будут пускать в посольства и консульства в украинских городах.