Выборы Путина 2018: россияне в Украине проголосовать не смогут
18 марта в день выборов президента России россиян на территории Украины не будут впускать в посольства и консульства в украинских городах.
Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Читайте также: #НеВаш: Евросоюз не признает результаты выборов президента России в аннексированном Крыму
Министр написал, что вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине.
Дипломату была доведена официальная позиция украинской стороны относительно выборов 18 марта на оккупированных территориях. Рассчитываю, что моя слобожанская речь была доступна и понятна,
– сыронизировал глава МВД.
В официальном заявлении МВД указано, что в соответствии с нотой МИД Украины от 21 февраля 2018 года Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы в оккупированном Крыму и Севастополе.
"МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны", – говорится в документе.
Таким образом 18 марта граждан России не будут впускать для голосования в российские диппредставительства в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. При этом дополнительную охрану этих объектов будут обеспечивать сотрудники Нацполиции и Нацгвардии.
Смотрите также: К нелегитимным выборам в Крыму оккупанты привлекают детей
"Доступ к учреждениям будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", – указано в заявлении Министерства внутренних дел Украины.
Накануне сообщалось, что в день выборов президента России 18 марта в Украине планируют открыть 4 участка для голосования граждан России.
Националисты анонсировали, что будут блокировать голосование россиян на территории Украины.