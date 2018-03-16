Выборы Путина 2018: россияне в Украине проголосовать не смогут

18 марта в день выборов президента России россиян на территории Украины не будут впускать в посольства и консульства в украинских городах.

Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Министр написал, что вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине.

Дипломату была доведена официальная позиция украинской стороны относительно выборов 18 марта на оккупированных территориях. Рассчитываю, что моя слобожанская речь была доступна и понятна,

– сыронизировал глава МВД.

В официальном заявлении МВД указано, что в соответствии с нотой МИД Украины от 21 февраля 2018 года Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы в оккупированном Крыму и Севастополе.

"МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны", – говорится в документе.

Таким образом 18 марта граждан России не будут впускать для голосования в российские диппредставительства в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. При этом дополнительную охрану этих объектов будут обеспечивать сотрудники Нацполиции и Нацгвардии.

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"Доступ к учреждениям будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", – указано в заявлении Министерства внутренних дел Украины.

Накануне сообщалось, что в день выборов президента России 18 марта в Украине планируют открыть 4 участка для голосования граждан России.

Националисты анонсировали, что будут блокировать голосование россиян на территории Украины.