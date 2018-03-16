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Вибори Путіна 2018: росіяни в Україні проголосувати не зможуть

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Громадяни Росії не зможуть проголосувати в Україні 18 березня
Громадяни Росії не зможуть проголосувати в Україні 18 березня / Getty images

18 березня у день виборів президента Росії росіян на території України не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах.

Про це у своєму Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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Міністр написав, що викликав тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Україні.

Дипломату була доведена офіційна позиція української сторони щодо виборів 18 березня на окупованих територіях. Розраховую, що моя слобожанська мова була доступна і зрозуміла,
– зіронізував глава МВС.

В офіційній заяві МВС зазначено, що згідно з з нотою МЗС України від 21 лютого 2018 року Україна заявила рішучий протест МЗС РФ і вимагає не проводити вибори в окупованому Криму та Севастополі.

"МЗС України відзначило, що голосування в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв РФ на території України буде можливе тільки за умови повного виконання РФ згаданої вище вимоги української сторони", – йдеться у документі.

Таким чином 18 березня громадян Росії не впускатимуть для голосування у російські дипустанови у Києві, Харкові, Одесі та Львові. Натомість додаткову охорону цих об'єктів забезпечуватимуть співробітники Нацполіції та Нацгвардії.

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"Доступ до установ матимуть особи виключно з дипломатичним статусом. Інші особи і громадяни РФ в цей день на територію диппредставництв допускатися не будуть", – зазначено в заяві Міністерства внутршніх справ України.

Напередодні повідомлялось, що у день виборів президента Росії 18 березня в Україні планують відкрити 4 дільниці для голосування громадян Росії.

Націоналісти анонсували, що блокуватимуть голосування росіян на території України.

Теги: Новини України Новини політики Вибори в Росії 2018 Новини Росії Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
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