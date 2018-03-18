Люди обеспокоены угрозами увольнения с работы, – Чубаров о "выборах" президента РФ в Крыму

18 марта на выборах президента России, которые незаконно проводятся в аннексированном Крыму, Кремль в первую очередь интересует явка избирателей.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передают "Крым.Реалии".

По его словам, оккупанты подготовили все для того, чтобы вписать те результаты, которые им необходимы. И явка в оккупированном Крыму, вероятно, будет очень высокой.

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"Их сейчас волнует только один сегмент избирательной кампании – это явка на участки. Их не волнует, как люди будут голосовать или даже будут ли портить эти бюллетени. Им нужна картинка хотя бы более-менее приемлемая, чтобы они ее демонстрировали всему миру. И они это будут делать утром 18 марта", – отметил Чубаров.

Кроме того, на многих крымчан оккупационные власти оказывают серьезное давление, угрожая увольнением с работы.

Чубаров убежден, что большинство людей в Крыму в этот день будет находиться перед выбором – сохранить достоинство или же склонить голову.

Я знаю, что подавляющее большинство крымских татар склонять голову не будет,

– подчеркнул Чубаров.

Напомним, 18 марта в России началось голосование на выборах президента. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.