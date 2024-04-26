Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на получение доплаты за дополнительный стаж имеют мужчины при наличии более 35 лет стажа, и женщины со стажем в более 30 лет.

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Такие доплаты назначаются пенсионерам, которые получают пенсию по возрасту. Они рассчитываются за каждый год работы, выполненный сверх законодательно необходимого минимума. Например, если пенсионер имеет пять дополнительных лет стажа, его доплата составит 118,05 гривны.

Важно! Зафиксированное увеличение прожиточного минимума с 2 093 гривен до 2 361 гривны привело к росту размера доплаты с 20,93 гривны до 23,61 гривны.

Как осуществляется перерасчет

Доплата исчисляется на основе прожиточного минимума, то есть если размер пенсии пенсионера превышает этот минимум. Если же пенсия ниже минимальной выплаты, размер доплаты будет пропорционально меньше.

Важно! Доплата работающим пенсионерам за стаж сверх установленной нормы будет пересчитана только после их увольнения. Это означает, что любые изменения в прожиточном минимуме, которые влияют на размер доплаты, будут применяться после того, как они прекратят свою трудовую деятельность.

Напомним, что перерасчет выплат работающих пенсионеров начался с 1 апреля. Однако выплаты этих лиц могут вырасти только в июне. Перерасчет касается только тех лиц, кто приобрел не менее 24 месяцев стажа. Поскольку надбавка за каждый новоприобретенный год составляет 23,61 гривны, понимаем, что минимальная доплата составит 47,22 гривны.