Какую пенсию получают пенсионеры без стажа

Пенсионеры без страхового стажа могут ежемесячно получать выплату 2 361 гривны. Такая опция доступна для лиц старше 65 лет.

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При этом, если лицо приобрело неполный стаж, оно может оформить такую выплату уже в 63 года. Чтобы получить эти средства, пенсионер должен обратиться в местный центр социальной защиты.

Для оформления выплаты необходимо собрать такой пакет документов:

заявление;

удостоверение личности;

паспорт;

идентификационный код;

справка, удостоверяющая трудовой стаж;

декларация о доходах;

сведения об имущественном состоянии;

сведения о состоянии семьи (доходы этих членов семьи учтены в декларации).

Обратите внимание! Если лицо недееспособно, ему нужно предоставить копию решения о назначении опекуна.

Почему пенсионер может не получить выплату

ПФУ определил перечень причин почему пенсионеру могут не предоставить указанные выплаты. В частности, из-за того, что лицо продолжает работать или получает доход из других источников.

Также выплаты могут не предоставляться, если: