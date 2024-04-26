Какую пенсию получают пенсионеры без стажа
Пенсионеры без страхового стажа могут ежемесячно получать выплату 2 361 гривны. Такая опция доступна для лиц старше 65 лет.
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При этом, если лицо приобрело неполный стаж, оно может оформить такую выплату уже в 63 года. Чтобы получить эти средства, пенсионер должен обратиться в местный центр социальной защиты.
Для оформления выплаты необходимо собрать такой пакет документов:
- заявление;
- удостоверение личности;
- паспорт;
- идентификационный код;
- справка, удостоверяющая трудовой стаж;
- декларация о доходах;
- сведения об имущественном состоянии;
- сведения о состоянии семьи (доходы этих членов семьи учтены в декларации).
Почему пенсионер может не получить выплату
ПФУ определил перечень причин почему пенсионеру могут не предоставить указанные выплаты. В частности, из-за того, что лицо продолжает работать или получает доход из других источников.
Также выплаты могут не предоставляться, если:
- семья заявителя (или он сам) приобрела весомые активы или осуществляла крупные покупки в течение года до подачи заявления;
- выявлен источник доходов, которого нет в декларации;
- лицо уже имеет пенсию или другую государственную социальную помощь;
- среднемесячный доход, в расчете на каждого члена семьи, за последние 6 месяцев до подачи заявления превышает 100% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (сейчас это 2 361 гривна);
- лицо или его семья имеет дополнительную недвижимость, которая имеет площадь большую чем 21 метр квадратный на члена семьи и еще 10,5 квадратных метров для семьи в целом;
- заявитель или его семья имеют более одного автомобиля или другого транспортного средства.