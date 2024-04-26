Яку пенсію отримують пенсіонери без стажу
Пенсіонери без страхового стажу можуть щомісячно отримувати виплату 2 361 гривні. Така опція доступна для осіб старше 65 років.
Читайте також НБУ погрішив прогноз ВВП України: які є ризики для економіки
При цьому, якщо особа набула неповний стаж, вона може оформити таку виплату уже в 63 роки. Аби отримати ці кошти, пенсіонер має звернутись до місцевого центру соціального захисту.
Для оформлення виплати необхідно зібрати такий пакет документів:
- заява;
- посвідчення особи;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- довідка, що засвідчує трудовий стаж;
- декларація про доходи;
- відомості про майновий стан;
- відомості про стан родини (доходи цих членів сім'ї враховані у декларації).
Чому пенсіонер може не отримати виплату
ПФУ визначив перелік причин чому пенсіонеру можуть не надати вказані виплати. Зокрема, через те, що особа продовжує працювати чи отримує дохід з інших джерел.
Також виплати можуть не надаватися, якщо:
- родина заявника (або він сам) набула вагомі активи чи здійснювала великі покупки протягом року до подачі заяви;
- виявлено джерело доходів, якого немає у декларації;
- особа уже має пенсію або іншу державну соціальну допомогу;
- середньомісячний дохід, у розрахунку на кожного члена родини, за останні 6 місяців до подачі заяви перевищує 100% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (зараз це 2 361 гривня);
- особа або її родина має додаткову нерухомість, яка має площу більшу ніж 21 метр квадратний на члена родини і ще 10,5 метрів квадратних для родини загалом;
- заявник або його родина мають більш як один автомобіль або інший транспортний засіб.