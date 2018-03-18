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Порошенко сообщил, какого президента должен выбирать Крым

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / 24 Канал

Если и пройдут в пока аннексированном Россией Крыму выборы президента, то голосование будет происходить исключительно при главе Украины.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы – выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", – подчеркнул украинский гарант.

В то же время он отметил, что в течение последних нескольких дней у него были интенсивные международные контакты.

"И мы получили заверения о непризнании выборов президента России в Крыму ... И единственный Президент, которого будет выбирать Крым, будет Президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", – констатировал Порошенко.

К слову, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, все лица привлеченные к голосованию в Крыму попадут под санкции. Кроме того результатов выборов не признает ни Киев, ни Евросоюз. Путинские выборы проходят 18 марта – четвертую годовщину аннексии Крыма.

Теги: Выборы в России 2018 Новости Украины Новости России Новости политики Петр Порошенко Аннексия Крыма Новости Крыма Президент Украины Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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