В России мужчина съел бюллетень, чтобы продемонстрировать протест против всех кандидатов: видео
В день президентских выборов, 18 марта, в России человек съел свой бюллетень. Свое поведение он обосновал как протест против всех заявленных кандидатов в президенты РФ.
Герой видео – Андрей Свириденко – опубликовал это на собственном канале на YouTube, назвав свою акцию "Пипл хавает".
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"Когда власть считает, что народу можно подсовывать любых клоунов вместо кандидатов, единственный выход довести этот цирк до абсурда: мы "схаваем" любых кандидатов и любые инициативы", – написал он.
Источник: 24 Канал
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