В России мужчина съел бюллетень, чтобы продемонстрировать протест против всех кандидатов: видео

В России мужчина съел бюллетень, чтобы продемонстрировать протест против всех кандидатов / Скриншот из видео

В день президентских выборов, 18 марта, в России человек съел свой бюллетень. Свое поведение он обосновал как протест против всех заявленных кандидатов в президенты РФ.