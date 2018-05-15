Смертельна пожежа в Кемерові: ТЦ "Зимова вишня" зносять

У Російському місті Кемерово розпочали демонтаж приміщення торгового центру "Зимова вишня". Першими під знесення підуть допоміжні будівлі.

Про це повідомляє ТАСС.

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Ми приступаємо до демонтажу будівлі торгового центру "Зимова вишня"... Вся робота розбита на етапи, сьогодні перший етап – демонтаж допоміжних будівель,

– пояснив т.в.о. губернатора Кемеровської області Сергій Цивільов.

Він додав, що вже підведені попередні підсумки обговорення того, що буде на території ТЦ "Зимова вишня".

"Більшість жителів Кузбасу, більше 60%, – а проголосувало всього понад 400 тисяч осіб – висловилося за те, що тут повинен бути сквер", – додав Цивільов.

Як сказав очільник міста Кемерово Ілля Середюк, рішення про визнання цієї зони рекреаційною може бути прийняте вже на початку червня.

"До 8 червня організовані процедури щодо визнання цієї території рекреаційною, у межах якої і повинен розташуватися сквер", – уточнив Середюк.

Майданчик після знесення "Зимової вишні" планують облаштувати до 1 вересня цього року.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.

Відомо, що вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Крім того, постраждали 79 людей.

Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.