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Знайшли винних: 5 затриманим висунули звинувачення у справі про пожежу в Кемерово

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Пожежа в Кемерово
Пожежа в Кемерово / Фото з соцмереж

Слідчий комітет Росії висунув звинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі у російському ТЦ "Зимова вишня".

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на речницю відомства Світлану Петренко.

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Відомо, що у цій справі допитують п'ятьох людей, зокрема технічного директора компанії-власника, орендаря приміщення, в якому сталося займання, співробітника і керівника організації, яка обслуговує сигналізацію, а також охоронця, який відключив систему оповіщення.

"Слідчий комітет продовжує встановлювати всіх причетних до трагедії", – наголосила Петренко.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту.

Теги: Новини Росії Пожежа в Кемерово
Джерело: 24 Канал
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