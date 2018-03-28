Нашли виновных: 5 задержанным предъявлены обвинения по делу о пожаре в Кемерово

Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в российском ТЦ "Зимняя вишня".

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Светлану Петренко.

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Известно, что в этом деле допрашивают пять человек, в том числе технического директора компании-владельца, арендатора помещения, в котором произошло возгорание, сотрудника и руководителя организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранника, который отключил систему оповещения.

"Следственный комитет продолжает устанавливать всех причастных к трагедии", – подчеркнула Петренко.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента.