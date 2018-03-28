Россия взялась за пранкера, который заявил о 300 погибших в Кемерово

Следственный комитет России заявил, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространил слухи о 300 погибших в Кемерово.

Об этом говорится на сайте комитета.

В России утверждают, что Вольнов сознательно распространял ложную информацию о количестве погибших во время пожара для дестабилизации ситуации в регионе.

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Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственные органы человека от известного в сети пранкеры Евгения Вольнова. Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших,

– уверяют в Следственном комитете.

Россияне пообещали дать "соответствующую правовую оценку действиям Вольнова".

Вольнов же пояснил РБК, что "является единственным, кто говорит правду" о пожаре в Кемерово и не боится этого. Он пояснил, что взял цифру 300 на основе анализа количества мест в кинозалах.

Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате. Число погибших при пожаре достигло 64-х человек.