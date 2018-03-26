Пожар в Кемерово: количество жертв резко возросло

Число погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово выросло с 53 человек до 64-х.

Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, передает "ТАСС".

"На данный момент подтверждена гибель 64 человек в пожаре в торговом центре в Кемерове", – отметил он.

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Правоохранители опознали тела 15-ти погибших. Пропавшими без вести остаются около десяти человек. Более 40 человек пострадали, 10 из них находятся в больницах.

Правоохранители отметили, что трое детей, девушка и еще один человек, которые считались пропавшими без вести – живые, они не находились в торговом центре на момент пожара.

Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.