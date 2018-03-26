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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пожежа в Кемерово: кількість жертв різко зросла

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Пожежа в Кемерово
Пожежа в Кемерово / Getty Images

Кількість загиблих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово зросла з 53 осіб до 64-ох.

Про це повідомив глава МНС Росії Володимир Пучков, передає "ТАСС".

"На даний момент підтверджено загибель 64 людей під час пожежі в торговому центрі в Кемерові", – зазначив він.

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Наразі правоохоронці опізнали тіла 15-ти загиблих. Зниклими безвісти залишаються близько десяти осіб. Понад 40 людей постраждали, 10 з них перебувають у лікарнях.

Правоохоронці зазначили, що троє дітей, дівчина і ще одна особа, які вважались зниклими безвісти – живі, вони не перебували в торговому центрі на момент пожежі.

Нагадаємо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

Теги: Новини Росії Пожежа Пожежа в Кемерово Жертви
Джерело: 24 Канал
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