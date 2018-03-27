Директор ТЦ в Кемерово рассказала свою версию причин пожара

Причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово стал поджог. В частности, это подтверждает одна из сотрудниц комплекса, услышавшая громкий звук в детской зоне и увидевшая столб огня.

Такое заявление сделала директор кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок во время дачи показаний по уголовному делу о пожаре, передает Telegram канал Huepub.

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"Двери в кинотеатрах не закрывались никогда. Я всегда делаю все обходы, сама делаю уборку", – рассказывает директор кемеровского ТЦ.

Так, по ее словам, причиной пожара стал поджог. В частности, она отметила, что не раз "выставляла из торгового центра молодых людей цыганской внешности, которые бесплатно играли в автоматы, делали надписи в туалетах. Как подчеркнула Судденок, на них заявляли в полицию, но тех в результате отпускали".

После пожара я спрашивала своих сотрудников о том, всем ли они помогли выбраться из огня. Они ответили мне, что все в порядке, и только после этого начала поступать информация о закрытых кинозалах и о количестве погибших. Сотрудница, которую я опрашивала, сказала, что услышала громкий звук в детской зоне и увидела столб огня. Сам аттракцион не мог так запылать. Я утверждаю: это был поджог,

– отметила Судденок.