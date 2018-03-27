Директор ТЦ у Кемерово розповіла свою версію причин пожежі

Причиною пожежі у торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово став підпал. Зокрема, це підтверджує одна зі співробітниць комплексу, яка почула гучний звук у дитячій зоні та побачила стовп вогню.

Таку заяву зробила директор кемеровського торгового центру "Зимова вишня" Надія Судденок під час дачі свідчень у кримінальній справі про пожежу, передає Telegram-канал Huepub.

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"Двері в кінотеатрах не закривалися ніколи. Я завжди роблю всі обходи, сама роблю прибирання", – переконує директор кемеровського ТЦ.

Так, за її словами, причиною пожежі став підпал. Зокрема, вона зауважила, що не раз "виставляла з торгового центру молодих людей циганської зовнішності, які безкоштовно грали в автомати, робили написи в туалетах. Як підкреслила Судденок, на них заявляли в поліцію, але тих в результаті відпускали".

Після пожежі я питала своїх співробітників про те, чи всім вони допомогли вибратися з вогню. Вони відповіли мені, що все гаразд, і тільки після цього почала надходити інформація про закриті кінозали та про кількість загиблих. Співробітниця, яку я опитувала, сказала, що почула гучний звук у дитячій зоні та побачила стовп вогню. Сам атракціон не міг так запилати. Я стверджую: це був підпал,

– наголосила Судденок.