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Кількість жертв пожежі в Кемерово сягнула 53 осіб: у справі затримано 4 людей

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Пожежа в Кемерово
Пожежа в Кемерово / Фото з соціальних мереж

Кількість загиблих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово зросла до 53 осіб. При цьому 19 тіл загиблих у пожежі доставлені для впізнання до відповідних установ.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на джерело в екстрених службах регіону.

"Дев'ятнадцять тіл загиблих у нас доставлені вже до відповідних установ для проведення експертизи. Всі процесуальні дії йдуть швидко, оперативно, вирішувати всі питання, знову ж таки, надаючи конкретну адресну допомогу рідним і близьким. Це дуже важка процедура, але це наш прямий обов'язок", – сказав глава МНС Росії Володимир Пучков.

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У свою чергу офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко повідомила, що 4 людини затримані і допитані у кримінальній справі про пожежу в Кемерово, в тому числі керівник компанії-управителя, яка обслуговувала цей торговий центр. Петренко уточнила, що затриманий орендар приміщення, в якому, імовірно, перебував епіцентр загоряння.

Фото пожежі в Кемерово
Міце пожежі в Кемерово

Нагадаємо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Через густий чорний дим дехто з відвідувачів опинився відрізаним від аварійних виходів. Деякі з них у відчаї вистрибували з вікон. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

Теги: Новини Росії Пожежа в Кемерово Пожежа Жертви Надзвичайні ситуації Розслідування
Джерело: 24 Канал
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