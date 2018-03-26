"Росія повністю обладнана для смерті": журналіст про пожежу в Кемерово

Трагедія внаслідок пожежі в торговому центрі російського міста Кемерово, в якій загинули діти, стала наслідком загальної ситуації в Росії. Країна "з усіх боків заточена під смерть".

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

Зазначимо, що кількість загиблих під час пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово зросла до 48 осіб, ще 16 осіб вважаються зниклими безвісти.

Коли дорослі зайняті будівництвом великого рейху, діти завжди горять. І не тільки діти. Там в принципі не може працювати сигналізація, не можуть бути відчинені аварійні двері, тому що в рейху не це головне від слова "зовсім",

– мовиться у повідомленні Муджабаєва.

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"Головне – слухатися начальство, обманювати один одного і, скільки можливо, красти. Уміння плазувати, брехати, красти – основні переваги раба. А життя – ні чуже, ні своє – нічого не варте", – наголосив заступник гендиректора ATR.

Він також висловив переконання, що для Росії трагедії зі смертями є не випадковістю, а закономірністю, "там для таких трагедій зроблено абсолютно все".

Країна повністю обладнана для смерті, у смерті весь її метафізичний сенс. Країна з усіх боків заточена під неї. Всі б дуже здивувалися, якби пожежна сигналізація спрацювала, а шляхи евакуації були в повному порядку. А так – ніхто абсолютно не здивований,

– зазначив Муджабаєв.

Він також висловив переконання, що "школярів спалили живцем дорослі, що їх оточують".

"Вони і весь світ готові перетворити на попіл, але, думаю, не вийде. У вирішальний момент з'ясується, що з ракети хтось щось вкрав, а стартова система – фейкова", – припустив заступник гендиректора ATR.

Нагадаємо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Через густий чорний дим дехто з відвідувачів опинився відрізаним від аварійних виходів. Деякі з них у відчаї вистрибували з вікон.