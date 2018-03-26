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Пожежа в Кемерово: кількість загиблих зросла до 48 осіб

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Пожежа в Кемерово
Пожежа в Кемерово / Фото з вільних мереж

Кількість загиблих під час пожежі в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово зросла до 48 осіб.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представника оперативного штабу на місці надзвичайної ситуації.

Зазначимо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Через густий чорний дим дехто з відвідувачів опинився відрізаним від аварійних виходів. Деякі з них у відчаї вистрибували з вікон.

"За уточненими даними, під час пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" загинули 48 осіб", – сказав співрозмовник агентства.

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При цьому ще 16 осіб вважаються зниклими безвісти, згідно із заявами їхніх родичів, повідомив глава МНС Росії Володимир Пучков.

"48 загиблих. Залишається 16 осіб зниклих безвісти, згідно із заявами родичів", – сказав міністр.

Зазначається, що за кількістю жертв кемеровська пожежа – одна з чотирьох найбільших за 100 років поряд з пожежами в самарському УВС (1999 рік, 57 жертв), в будинку для літніх людей у станиці Камишевській в Краснодарському краї (2007 рік, 63 жертви) і в клубі "Хромая лошадь" у Пермі (2009 рік, 153 жертви).

Пожежа в Кемерово
Фото з місця пожежі в Кемерово

Фото з пожежі в Кемерово
Пожежа в Кемерово

Теги: Надзвичайні ситуації Жертви Пожежа Пожежа в Кемерово Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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