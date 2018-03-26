Пожар в Кемерово: число погибших возросло до 48 человек

Число погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово выросло до 48 человек.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте чрезвычайной ситуации.

Отметим, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. Из-за густого черного дыма некоторые из посетителей оказался отрезанными от аварийных выходов. Некоторые из них в отчаянии выпрыгивали из окон.

"По уточненным данным, в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 48 человек", – сказал собеседник агентства.

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При этом еще 16 человек считаются пропавшими без вести, согласно заявлениям их родственников, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"48 погибших. Остается 16 человек пропавших без вести, согласно заявлениям родственников", – сказал министр.

Отмечается, что по количеству жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет на ряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевской в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).



Фото с места пожара в Кемерово