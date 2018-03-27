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Нас никто не слушал, – охранник, отключивший сигнализацию, назвал виновных в пожаре в Кемерово

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Руководство ТЦ
Руководство ТЦ "Зимняя Вишня" виновно в страшном пожаре в Кеморово / Фото из открытых источников

Вина за смерть людей в страшном пожаре в российском Кемерово полностью лежит на руководстве торгового центра "Зимняя Вишня", которое знало о значительных нарушениях пожарной безопасности в здании.

Об этом заявил охранник "Зимней Вишни" Сергей Антюшин, который отключил систему оповещения во время пожара в ТЦ, передает Telegram-канал Mash.

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Как известно, Следственный комитет России задержал охранника 26 марта. Во время допроса мужчина рассказал, что руководству "Зимней вишни" постоянно докладывали о неисправной сигнализации, которая постоянно включалась сама по себе, загроможденных эвакуационных выходах и нерабочих гидрантах. Однако руководство игнорировало все заявления о нарушениях.

"Когда у нас самопроизвольно срабатывала сигнализация, такое бывает, мы не могли ее выключить – вызвали системщика. Мы постоянно докладывали руководству, в частности Богдановой и Соболеву, что есть нарушения в торговом центре. Часть гидрантов не работает, часть – протекают. Эвакуационные выходы захламлены, и так было всегда. Стройматериалы какие-то, черные мешки с мусором. Мы все это говорили – нас не слушали и не реагировали. Донесения в журнале дежурств не читали", – отметил сотрудник

Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 26 марта официально известно о 64 погибших, 80 пострадавших, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

Теги: Новости России Расследования Пожар в Кемерово
Источник: 24 Канал
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