В России четверо детей погибли во время пожара в торговом комплексе: появились жуткие кадры
Четверо детей погибли при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре российского города Кемерово.
Сообщает "Интерфакс".
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"Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра", – рассказали спасатели изданию.
Проводится эвакуация, на месте работают все службы города. Отмечается, предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинотеатров.
На ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре работают более десяти единиц техники, горят три этажа четырехэтажного здания.
Очевидцы пожара публикуют жуткие видео, как люди выпрыгивают из окон торгового центра и разбиваются.
Внимание, видео 18+
Источник: 24 Канал
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