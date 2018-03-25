В России четверо детей погибли во время пожара в торговом комплексе: появились жуткие кадры

Четверо детей погибли при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре российского города Кемерово.

Сообщает "Интерфакс".

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"Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра", – рассказали спасатели изданию.

Проводится эвакуация, на месте работают все службы города. Отмечается, предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинотеатров.

На ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре работают более десяти единиц техники, горят три этажа четырехэтажного здания.

Очевидцы пожара публикуют жуткие видео, как люди выпрыгивают из окон торгового центра и разбиваются.

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