У Росії четверо дітей загинули під час пожежі в торговому комплексі: з'явилися моторошні кадри
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Четверо дітей загинули під час пожежі в торгово-розважальному комплексі "Зимова вишня" в центрі російського міста Кемерово.
Повідомляє Інтерфакс.
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"Тіла дітей виявлені в одному із залів кінотеатру", – розповіли рятувальники виданню.
Проводиться евакуація, на місці працюють всі служби міста. Зазначається, що імовірно, вогнище спалаху знаходилося в одному з кінозалів.
На ліквідації пожежі в торгово-розважальному центрі працюють більше десяти одиниць техніки, горять три поверхи чотириповерхової будівлі.
Очевидці пожежі публікують моторошні відео, як люди вистрибують з вікон торгового центру і розбиваються.
Увага, відео 18+
Джерело: 24 Канал
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