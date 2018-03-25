У Росії четверо дітей загинули під час пожежі в торговому комплексі: з'явилися моторошні кадри

Четверо дітей загинули під час пожежі в торгово-розважальному комплексі "Зимова вишня" в центрі російського міста Кемерово.

Повідомляє Інтерфакс.

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"Тіла дітей виявлені в одному із залів кінотеатру", – розповіли рятувальники виданню.

Проводиться евакуація, на місці працюють всі служби міста. Зазначається, що імовірно, вогнище спалаху знаходилося в одному з кінозалів.

На ліквідації пожежі в торгово-розважальному центрі працюють більше десяти одиниць техніки, горять три поверхи чотириповерхової будівлі.

Очевидці пожежі публікують моторошні відео, як люди вистрибують з вікон торгового центру і розбиваються.

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