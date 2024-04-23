Президент розповів про ситуацію на фронті та підготовку до Саміту миру.

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Більше української зброї

Сьогодні Зеленський мав розмову із Головкомом Олександром Сирським. Говорили про те, як посилити воїнів у ключових точках фронту, передусім – на Донеччині.

Глава держави повідомив, що українське виробництво повинно щомісяця постачати ще більше вітчизняної зброї, відчутніше доповнюючи поставки озброєння від партнерів.

Новий пакет від Британії

Також Зеленський розповів, що Велика Британія готова надати Україні новий пакет військової допомоги.

За словами лідера, він містять ракети, бронетехніку та ППО, яких дуже очікують на фронті.

Також британці передадуть катери для захисту нашої економічної безпеки в Чорному морі.

Довідка: Пакет допомоги від Лондона складатиме понад 600 мільйонів доларів. У нього увійдуть 400 одиниць техніки, включно з 160 бронеавтомобілів Husky, ще 162 неназвані MRAP, 78 всюдиходів, 60 рейдових та водолазних човнів та катерів, 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї, 1600 ударних та зенітних ракет, а також додаткові крилаті ракети Storm Shadow.

Підготовка до Саміту миру

Із прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком Зеленський обговорив підготовку першого Глобального саміту миру. Президент підкреслив: важливо, щоб якнайбільше країн взяли участь.

Саміт миру – може й повинен довести, що не хтось один буде визначати, як жити всім іншим у світі, не чиясь дурна сила буде це визначати, а світова більшість – спільно, на основі міжнародного права, на основі Статуту ООН, на основі нашої Формули миру, яка повертає дієвість міжнародному праву,

– наголосив президент.

Візит данського міністра

З візитом в Україні побував данський міністр підприємництва. Разом із Зеленським вони обговорили, зокрема, патронат Данії над Миколаївською областю, спільні проєкти, які вже почали реалізовувати і які ще заплановані.

Говорили й про спільну роботу для відновлення нашої енергетики, зруйнованої російськими ударами. Плідний візит, дякую за додаткову підтримку на 380 мільйонів євро,

– розказав глава держави.

Під час свого звернення згадав президент і за нові удари Росії по Одесі, містах і громадах Дніпровщини, Донеччині, Костянтинівці, Харківщині, Миколаєву, Херсонщині.