Президент рассказал о ситуации на фронте и подготовке к Саммиту мира.

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Больше украинского оружия

Сегодня Зеленский беседовал с Главкомом Александром Сырским. Говорили о том, как усилить воинов в ключевых точках фронта, прежде всего – на Донетчине.

Глава государства сообщил, что украинское производство должно ежемесячно поставлять еще больше отечественного оружия, более ощутимо дополняя поставки вооружения от партнеров.

Новый пакет от Великобритании

Также Зеленский рассказал, что Великобритания готова предоставить Украине новый пакет военной помощи.

По словам лидера, он содержит ракеты, бронетехнику и ПВО, которых очень ожидают на фронте.

Также британцы передадут катера для защиты нашей экономической безопасности в Черном море.

Справка: Пакет помощи от Лондона будет составлять более 600 миллионов долларов. В него войдут 400 единиц техники, включая 160 бронеавтомобилей Husky, еще 162 неназванных MRAP, 78 вездеходов, 60 рейдовых и водолазных лодок и катеров, 4 миллиона боеприпасов для стрелкового оружия, а также 1600 ударных ракет и зенитных ракет, а также дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.

Подготовка к Саммиту мира

С премьером Великобритании Риши Сунаком Зеленский обсудил подготовку первого Глобального саммита мира. Президент отметил: важно, чтобы как можно больше стран приняли в нем участие.

Саммит мира – может и должен доказать, что не кто-то один будет определять, как жить всем другим в мире, не чья-то глупая сила будет это определять, а мировое большинство – совместно, на основе международного права, на основе Устава ООН, на основе нашей Формулы мира, возвращающей действенность международному праву,

– подчеркнул президент.

Визит датского министра

С визитом в Украине побывал датский министр предпринимательства. Вместе с Зеленским они обсудили, в частности, патронат Дании над Николаевской областью, общие проекты, которые уже начали реализовывать и которые еще запланированы.

Говорили и о совместной работе по восстановлению нашей энергетики, разрушенной российскими ударами. Плодотворный визит, спасибо за дополнительную поддержку на 380 миллионов евро,

– рассказал глава государства.

Во время своего обращения вспомнил президент и о новых ударах России по Одессе, городам и общинам Днепровщины, Донбасса, Константиновки, Харьковщины, Николаеву, Херсонщины.