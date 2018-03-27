Пожар в Кемерово: родственники назвали страшное число погибших детей

Родственники погибших в результате масштабного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово сообщили, что погиб 41 ребенок.

Об этом свидетельствуют соответствующие списки, вывешенные в штабе, созданном родственниками жертв трагедии, передает "Интерфакс".

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В целом в списках значатся фамилии 64 погибших. Члены инициативной группы родственников, которые осмотрели кемеровский морг, подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек во время пожара.

"Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не хоронили – мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", – рассказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге в центре Кемерово.

Напомним, 25 марта вспыхнул пожар в российском городе Кемерово. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По состоянию на 26 марта известно о 64 погибших, 80 пострадавших, еще 16 человек числятся пропавшими без вести. В Следственном комитете России считают наиболее вероятной причиной пожара версию о коротком замыкании.