Пожежа в Кемерово: родичі назвали страшну кількість загиблих дітей

Родичі загиблих унаслідок масштабної пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово повідомиили, що загинула 41 дитина.

Про це свідчать відповідні списки, вивішені у штабі, створеному родичами жертв трагедії, передає "Інтерфакс".

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Загалом у списках значаться прізвища 64 загиблих. Члени ініціативної групи родичів, які оглянули кемеровський морг, підтвердили достовірність офіційних даних про загибель 64 людей під час пожежі.

"Ми оглянули тіла, якщо судити за розмірами, то там близько 20 дорослих, решта діти. Тіла не ховали – ми оглянули кожен кабінет, підвал, горище, гаражі. Деякі тіла просто в коробках", – розповів один із членів ініціативної групи, виступаючи на мітингу в центрі Кемерово.

Нагадаємо, 25 березня спалахнула пожежа у російському місті Кемерово. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Станом на 26 березня відомо про 64 загиблих, 80 постраждалих, ще 16 осіб вважають зниклими безвісти. У Слідчому комітеті Росії вважають найбільш імовірною причиною пожежі версію про коротке замикання.