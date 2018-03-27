15:40
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі
Вєсті Кремля
23:31, 26 березня
Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін
Вєсті.UA
22:52, 26 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Список загиблих у пожежі в Кемерово 25 березня: перші фото та імена людей

1079 Читать новость на русском
Трагедія в Кемерово 2018: список загиблих у пожежі в ТЦ Зимова вишня
Трагедія в Кемерово 2018: список загиблих у пожежі в ТЦ Зимова вишня / Фото з відкритих джерел

Мешканці Кемерово вийшли на протест через пожежу у торговельному центрі "Зимова вишня". Багато хто з них втратив цілі сім'ї і дітей, які загинули у страшній пожежі. У мережі публікують перші імена жертв.

Пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

Читайте також: Пожежа в Кемерово у ТЦ "Зимова вишня": причини, жертви та факти трагедії

Слідчий комітет Росії вважає версію про коротке замикання найбільш імовірною причиною пожежі в ТРЦ "Зимова вишня".

Станом на 26 березня офіційно під час пожежі загинуло 64 особи. Президент Росії Володимир Путін серед причин пожежі в торговельному центрі "Зимова вишня" у Кемерово назвав "недбалість і нехлюйство".

Список загиблих у пожежі в Кемерово:

1. Родина Вострікових: донька Олена Сабадаш (23 роки), невістка Олена Вострікова (30 років) та троє її дітей: Ганна (7 років), Артем (5 років), Роман (2 роки).

Сім'я Вострікових

Сім'я Вострікових

2. Сім'я Бахаєвих – В'ячеслав та Ірина (обом було по 30 років) та донька Анюта (7 років).

3. Ігор Тесленко та донька Аріна (8 років).

4. Ольга Федіна (46 років) і донька Ліза. Коли чоловік Олександр Сибко дізнався про їхню смерть, у нього стався серцевий напад.

5. 11-річний Сергій з сім'єю – його батько, мама і сестра загинули. Батько встиг виштовхнути Сергія у вікно, хлопчик з травмами перебуває у лікарні.

6. Троє доньок Ольги Ліллевялі та Олександра Ананьєва. Двом було по 11 років, молодшій – 5. Усі загинули.

7. Вадим Чмихалов (10 років)

8. Наталя Устінова (36 років) і донька Уляна (5 років). Обидві загинули. Фото: соцмережі

Список осіб, які вважаються зниклими безвісти:

1. Даша Сараєва (12 років)

2. Анфіса Кляйн (30 років)


3. Наталія Селезень (37 років)

4. Тетяна Дарсалія (37 років)

5. Антон Мухін (28 років)

6. Ратибор Мухін (5 років)

7. Надія Агаркова (57 років)

8. Онука Марія Агаркова (10 років)

9. Тетяна Курчевська (11 років), племінниця Амана Тулєєва

10. Станіслав Архипенко (31 рік). Вважається зниклим безвісти разом з донькою

11. Донька Вікторія Архипенко (5 років)

12. Арсеній Устинов (11 років)

Матеріал буде оновлюватись....

Автор: Юліана Вінтюк
Теги: Новини Росії Пожежа в Кемерово Пожежа Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Нас ніхто не слухав, – охоронець, що вимкнув сигналізацію, назвав винних у пожежі в Кемерово
сьогодні, 13:54 Нас ніхто не слухав, – охоронець, що вимкнув сигналізацію, назвав винних у пожежі в Кемерово
2244
Віце-губернатор став на коліна і попросив вибачення в учасників мітингу в Кемерово
сьогодні, 13:00 Віце-губернатор став на коліна і попросив вибачення в учасників мітингу в Кемерово
1560
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук