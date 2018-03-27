Список загиблих у пожежі в Кемерово 25 березня: перші фото та імена людей

Мешканці Кемерово вийшли на протест через пожежу у торговельному центрі "Зимова вишня". Багато хто з них втратив цілі сім'ї і дітей, які загинули у страшній пожежі. У мережі публікують перші імена жертв.

Пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

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Слідчий комітет Росії вважає версію про коротке замикання найбільш імовірною причиною пожежі в ТРЦ "Зимова вишня".

Станом на 26 березня офіційно під час пожежі загинуло 64 особи. Президент Росії Володимир Путін серед причин пожежі в торговельному центрі "Зимова вишня" у Кемерово назвав "недбалість і нехлюйство".

Список загиблих у пожежі в Кемерово:

1. Родина Вострікових: донька Олена Сабадаш (23 роки), невістка Олена Вострікова (30 років) та троє її дітей: Ганна (7 років), Артем (5 років), Роман (2 роки).

Сім'я Вострікових

2. Сім'я Бахаєвих – В'ячеслав та Ірина (обом було по 30 років) та донька Анюта (7 років).

3. Ігор Тесленко та донька Аріна (8 років).

4. Ольга Федіна (46 років) і донька Ліза. Коли чоловік Олександр Сибко дізнався про їхню смерть, у нього стався серцевий напад.

5. 11-річний Сергій з сім'єю – його батько, мама і сестра загинули. Батько встиг виштовхнути Сергія у вікно, хлопчик з травмами перебуває у лікарні.

6. Троє доньок Ольги Ліллевялі та Олександра Ананьєва. Двом було по 11 років, молодшій – 5. Усі загинули.

7. Вадим Чмихалов (10 років)

8. Наталя Устінова (36 років) і донька Уляна (5 років). Обидві загинули. Фото: соцмережі

Список осіб, які вважаються зниклими безвісти:

1. Даша Сараєва (12 років)

2. Анфіса Кляйн (30 років)



3. Наталія Селезень (37 років)

4. Тетяна Дарсалія (37 років)

5. Антон Мухін (28 років)

6. Ратибор Мухін (5 років)

7. Надія Агаркова (57 років)

8. Онука Марія Агаркова (10 років)

9. Тетяна Курчевська (11 років), племінниця Амана Тулєєва

10. Станіслав Архипенко (31 рік). Вважається зниклим безвісти разом з донькою

11. Донька Вікторія Архипенко (5 років)

12. Арсеній Устинов (11 років)

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