Путін лише через два дні дав перший коментар щодо пожежі в Кемерово

Президент Росії Володимир Путін серед причин пожежі в торговельному центрі "Зимова вишня" у Кемерово, внаслідок якої загинуло 64 людини, назвав "недбалість і нехлюйство".

Про це повідомляють "РИА Новости".

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Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

Що у нас відбувається? Адже це не бойові дії, не несподіваний викид метану на шахті. Люди прийшли відпочивати, діти. Ми говоримо про демографію і втрачаємо стільки людей. Через що? Через злочинну недбалість, через нехлюйство,

— сказав Путін.

Керманич Кремля також оглянув фасад зруйнованої вогнем будівлі, поклав квіти біля стихійного меморіалу і висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Додамо, що з 64 тіл загиблих під час пожежі в Кемерово було опізнано 15. Іноземців, в тому числі українців, серед них немає.