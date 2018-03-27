Пожежа у Кемерово: з'явилося перше відео зсередини згорілого торгового центру
В інтернеті опублікували відео з середини торгового центру у російському Кемерово, який згорів. Будівля повністю залита водою, а дах обвалився.
На опублікованих кадрах видно, як працюють рятувальники, які розчищають завали.
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Відео зсередини згорілого торгового центру у Кемерово
Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.
За попередніми даними, кількість жертв пожежі сягла 64 осіб.
Джерело: 24 Канал
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