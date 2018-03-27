Пожар в Кемерово: появилось первое видео изнутри сгоревшего торгового центра
В интернете опубликовали видео сВ интернете опубликовали видео с середины торгового центра в российском Кемерово, который сгорел. Здание полностью залито водой, а крыша обвалилась. середину торгового центра в российском Кемерово, который сгорел. Здание полностью залито водой, а крыша обвалилась.
На опубликованных кадрах видно, как работают спасатели, которые расчищают завалы.
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Видео изнутри сгоревшего торгового центра в Кемерово
Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.
По предварительным данным, число жертв пожара достигло 64 человек.