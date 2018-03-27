Пожар в Кемерово: появилось первое видео изнутри сгоревшего торгового центра

Пожар в торговом центре в Кемерово

В интернете опубликовали видео сВ интернете опубликовали видео с середины торгового центра в российском Кемерово, который сгорел. Здание полностью залито водой, а крыша обвалилась. середину торгового центра в российском Кемерово, который сгорел. Здание полностью залито водой, а крыша обвалилась.