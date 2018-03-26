Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово забрал жизни по меньшей мере 64 человек. Среди них – дети. Российские следователи уже имеют первые версии событий.

Пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. Из-за густого черного дыма кое-кто из посетителей оказался отрезанным от аварийных выходов. Некоторые из них в отчаянии выпрыгивали из окон.

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Видео пожара в ТРЦ в Кемерово (18+)

В первые часы пожара стало известно, что в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово погибли 9 детей, еще 41 ребенка считали пропавшими без вести.

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В ТРЦ была группа 12-летних школьников. Они приехали из поселка Трещевского Кемеровской области. В честь начала школьных каникул их повезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр. Детей сопровождали классный руководитель и двое родителей, которым удалось выбраться из охваченного пламенем здания.

Пожар в торговом центре в Кемерово длился более 12 часов

По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

Видео начала пожара в торговом центре

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По состоянию на утро 26 марта, кровля и ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово упали почти по всей площади пожара в здании, на 1,5 тысячи квадратных метров.

"Произошел пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытия между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тысячи квадратных метров", – сказал представитель МЧС России.

Видео начала пожара в Кемерово

Стоит добавить, что на следующий день, в понедельник, 26 марта, в помещении торгового центра "Зимняя вишня" вновь вспыхнул пожар.

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По состоянию на 15:00 26 марта официально озвучено количество жертв пожара – 64 особы. Сейчас правоохранители опознали тела 15-ти погибших. Пропавшими без вести остаются около десяти человек. Более 40 человек пострадали, 10 из них находятся в больницах.

Крыша ТРЦ в Кемерово сгорела полностью

Правоохранители отметили, что трое детей, девушка и еще один человек, которые считались пропавшими без вести – живы, они не находились в торговом центре на момент пожара.

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В Следственном комитете России заявили, что сотрудник частной охранной фирмы при получении сигнала о пожаре в торговом центре в Кемерово отключил систему оповещения. Решается вопрос о его задержании.

Уже задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-владельца здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации.

Последствия пожара в торговом центре в Кемерово

Кроме того, Следственный комитет РФ заявил, что серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях.

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По количеству жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камишевской в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).