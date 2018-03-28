Жуткий пожар в ТЦ Кемерово: фото и видео, как город провел в последний путь жертв

28 марта в российском Кемерово прощались с жертвами страшного пожара, который вспыхнул в торговом центре "Зимняя вишня".

Как сообщают российские СМИ, траурные церемонии и прощание с теми, кого уже опознали, продолжаются весь день в разных частях города.

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Кемерово прощается с жертвами пожара в ТЦ "Зимняя вишня": видео

Отмечается, что 28 марта Кемерово должно было попрощаться с 13 жертвами трагедии в "Зимней вишне", а их похороны запланированы на четырех городских кладбищах: Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5.

Видео прощания с погибшим в результате пожара в Кемерово

Кроме того, в Томске должны состояться похороны двух учеников местного лицея №7, брата и сестры, которые учились в шестом и первом классах.



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Фото: "РИА Новости", "Интерфакс"

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.



По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента, среди которых 41 ребенок. Следственный комитет России уже предъявил обвинение пяти задержанным по делу о пожаре.