Моторошна пожежа у ТЦ у Кемерово: фото та відео, як місто провело в останню путь жертв

28 березня у російському Кемерово прощалися з жертвами страшної пожежі, яка спалахнула у торговому центрі "Зимова вишня".

Як повідомляють російські ЗМІ, траурні церемонії та прощання з тими, кого уже опізнали, тривають увесь день у різних частинах міста.

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Кемерово прощається з жертвами пожежі у ТЦ "Зимова вишня": відео

Зазначається, що 28 березня Кемерово мало попрощатися з 13 жертвами трагедії у «Зимовій вишні», а їхнє поховання заплановано на чотирьох міських кладовищах: Кіровському, Солонечному, Центральному №2 та Центральному №5.

Відео прощання із загиблими внаслідок пожежі у Кемерово

Крім того, у Томську має відбутися похорон двох учнів місцевого ліцею №7, які є братом і сестрою, що вчилися в шостому та першому класах.

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Фото: "РИА Новости", "Інтерфакс"

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.



Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.