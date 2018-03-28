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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Моторошна пожежа у ТЦ у Кемерово: фото та відео, як місто провело в останню путь жертв

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28 березня у російському Кемерово прощалися з жертвами страшної пожежі, яка спалахнула у торговому центрі "Зимова вишня".

Як повідомляють російські ЗМІ, траурні церемонії та прощання з тими, кого уже опізнали, тривають увесь день у різних частинах міста.

Читайте також: Список загиблих у пожежі в Кемерово 25 березня: перші фото та імена людей

Кемерово прощається з жертвами пожежі у ТЦ "Зимова вишня": відео

Зазначається, що 28 березня Кемерово мало попрощатися з 13 жертвами трагедії у «Зимовій вишні», а їхнє поховання заплановано на чотирьох міських кладовищах: Кіровському, Солонечному, Центральному №2 та Центральному №5.

Відео прощання із загиблими внаслідок пожежі у Кемерово

Крім того, у Томську має відбутися похорон двох учнів місцевого ліцею №7, які є братом і сестрою, що вчилися в шостому та першому класах.

Кемерово. Відео похорону родини Агаркових: загинула бабця з онуками

Фото: "РИА Новости", "Інтерфакс"

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.

Теги: Жертви Новини Росії Пожежа в Кемерово Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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